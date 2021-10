Paris (AFP). Euro-2016: chocs aux sommets, relance impérative pour les Pays-Bas

Les matches de qualifications pour l'Euro-2016 de vendredi concentrent trois chocs au sommet dans chaque groupe avec pour enjeu la première place: Croatie-Italie (H), Pays de Galles-Belgique (B) et Islande-République tchèque dans un groupe A où les Pays-Bas sont en péril. Gr. A - Les Pays-Bas profiteront-ils? Seulement troisièmes après cinq journées, les Néerlandais accusent cinq et six points de retard sur les Islandais et les Tchèques, qui se rencontrent à Reykjavík. Pour espérer tirer profit de cette rencontre et au moins se rapprocher d'un de leurs rivaux, les Pays-Bas devront néanmoins s'imposer en Lettonie, qui n'a toujours pas gagner le moindre match. Un faux pas leur est donc interdit, sous peine d'hypothéquer leurs chances de qualification directe pour l'Euro, ce qui serait une énorme déconvenue pour une nation qui a fini 3e du dernier Mondial. Problème, l'équipe de Gus Hiddink est en crise de confiance, en témoigne sa défaite le week-end passé face aux Etats-Unis, 4-3, après avoir pourtant mené 3-1 jusqu'à vingt minutes du terme. Pour la Turquie, enfin, une victoire s'impose au Kazakhstan pour rester dans la course. (Horaires GMT) (16h00): Kazakhstan - Turquie (18h45): Islande - République Tchèque Lettonie - Pays-Bas Gr. B - La Belgique face au défi du Pays de Galles Favoris de ce groupe, les Belges se déplacent chez des Gallois devenus leurs plus sérieux rivaux depuis le début de la campagne. Seule la différence de buts les sépare, largement favorable aux "Diables Rouges", qui viennent d'emmagasiner le plein de confiance avec une victoire spectaculaire et de prestige contre la France dimanche dernier (4-3). Mais à Cardiff, face aux Gallois de Gareth Bale, la toute nouvelle 2e meilleure nation Fifa devra faire sans Fellaini, auteur d'un doublé face aux "Bleus" mais blessé aux adducteurs. Israël, 3e à deux longueurs du duo, peut profiter de la situation en cas de succès en Bosnie (5e) qui a un besoin urgent de points pour survivre dans ce groupe. (18h45): Bosnie - Israël Andorre - Chypre Pays de Galles - Belgique Gr. H - Attention au piège pour l'Italie en Croatie Les Italiens, qui restent sur deux nuls en Bulgarie (2-2) en mars et face à la Croatie justement (1-1) en novembre, ont laissé leurs adversaires du jour prendre la tête. Le déplacement à Split, sans Verratti blessé à un mollet, doit être l'occasion de la reprendre, même si les Croates de Mandzukic ne seront pas à mésestimer. la Norvège (3e), étrillée (5-1) par la Croatie en mars, tentera de tirer les marrons du feu lors de la réception a priori aisée de l'Azerbaïdjan.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire