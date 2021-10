Nouvel espace Renault : il joue l’originalité autrement

S’inscrivant à 1 cm près dans la longueur du précédent modèle à châssis long, le nouvel Espace affiche néanmoins des proportions très différentes : 12 cm de moins en hauteur, 3 cm de plus en largeur et garde au sol relevée de 4 cm, plus vraiment dans l’esprit monospace. Sur toutes ses autres facettes, il se situe à la croisée entre grand break et SUV, se rattachant ainsi à la catégorie des “crossovers”.

A l’intérieur, un écran central vertical de 8,7” orne la grande console centrale flottante. Tactile, cet écran fait office de “sésame” pour gérer les multiples fonctions de l’auto, de l’infodivertissement R-Link 2 (de série en base Life) aux 5 modes de conduite proposés par le Multi-Sense (dès la finition suivante Zen). Mais ce sont les finitions supérieures, Intens et Initiale Paris, qui donnent à la grande Renault son lustre haut de gamme. Le raffinement se poursuit avec les sièges des rangs 2 et 3 qui s’escamotent électriquement dans le plancher dès qu’on pose le doigt sur la bonne case de l’écran central. Bluffant!

Prix : 3 versions essence 5 et 7 places de 37 700 € à 44 800 €. 4 versions turbo-diesel 5 et 7 places de 34 200 € à 46 300 €.