Lille (AFP). Carlton: relaxe pour Dodo la saumure et de nombreux prévenus

Le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe à l'encontre de Dodo la Saumure, tenancier de maisons closes en Belgique, et de nombreux autres prévenus, vendredi, dans l'affaire de proxénétisme dite du Carlton de Lille. Dodo, de son vrai nom Dominique Alderweireld, était soupçonné d'avoir envoyé depuis la Belgique des prostituées dans la région lilloise, ainsi qu'à Paris et aux Etats-Unis au profit de Dominique Strauss-Kahn. Il était le seul protagoniste de cette affaire à l'encontre duquel le parquet avait requis une peine de prison ferme, plus précisément deux ans dont un an avec sursis. Le tribunal a notamment estimé que les témoignages le concernant étaient trop vagues. Sa compagne, Béatrice Legrain, qui comparaissait comme lui pour proxénétisme aggravé, a également été relaxée, tout comme les anciens responsables de l'hôtel, Hervé Franchois et Francis Henrion. Parmi les premières personnes appelées à la barre, seul René Kojfer, ancien responsable des relations publiques du Carlton, ami de longue date de Dodo la Saumure, a été condamné à un an de prison avec sursis. L'avocat Emmanuel Riglaire a, lui, été relaxé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire