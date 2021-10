Forum Chine-Normandie : le plaidoyer de Nicolas Mayer-Rossignol pour sa région

"Bienvenue en Normandie". C'est par ces mots simples qu'a débuté le forum Chine Normandie : la Normandie, une étape sur la nouvelle route de la Soie ? Prononcés par Nicolas Mayer-Rossignol à l'adresse de Zhai Jun et des autres responsables chinois présents dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région, ils ont servi d'introduction à une défense en bonne et due forme des Haute et Basse-Normandie.

"La Normandie, c'est Jeanne d'Arc"

"La Normandie, c'est Monet, c'est l'impressionnisme, mais la Normandie c'est aussi une terre où sont produits les moteurs des fusées Ariane. La Normandie, c'est Jeanne d'Arc. La Normandie, c'est aussi Thomas Pesquet, prochaine européen dans l'espace en 2016", a commencé l'élu socialiste comme pour montrer tous les atouts de la région, qu'ils soient historiques, technologiques, économiques ou culturels.

Mais le président de Région ne s'est pas arrêté là : "La Normandie, c'est une terre de patrimoine, d'Histoire mais c'est aussi la quatrième région industrielle de France, le premier complexe portuaire du pays et l'une des toutes premières destinations en France pour les investisseurs étrangers."

Développer la coopératio

Ce plaidoyer n'avait pour autre but que d'appeler à une coopération renforcée entre le territoire et la Chine, ce "grand et beau pays", dixit Nicolas Mayer-Rossignol. Une coopération qui a pris du galon l'an passé avec la création de l'Institut Confucius à l'école Neoma Business School et qui a pour but d'apprendre aux étudiants français le Chinois des affaires. Une coopération qui se poursuivra dans les années à venir, car, comme le souligne l'élu, "la Normandie gagne à être connue".