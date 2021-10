Paris (AFP). Germanwings: ouverture prochaine d'une information judiciaire

Une information judiciaire contre X va être ouverte la semaine prochaine pour homicides involontaires après le crash de l'A320 de la Germanwings dans les Alpes françaises, qui a fait 150 morts, a annoncé jeudi à Paris le procureur de Marseille. "Le droit pénal français m'interdit d'ouvrir une information judiciaire pour assassinat puisque l'auteur est décédé", a expliqué Brice Robin, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec les familles des victimes. L'A320 s'est écrasé le 24 mars dans les Alpes-de-Haute-Provence, précipité au sol par son copilote allemand, Andreas Lubitz, causant la mort de 72 Allemands et 50 Espagnols. Selon le procureur de Marseille, le copilote souffrait d'une grave dépression, d'une "psychose accompagnée de troubles de la vue". Il craignait de "perdre la vue", a-t-il ajouté. Andreas Lubitz a vu "41 médecins en cinq ans", dont sept dans le mois ayant précédé le crash, a précisé M. Robin. Au cours d'un entretien de plus de quatre heures avec les proches, le procureur a par ailleurs annoncé que les fragments humains non identifiables des victimes du crash seraient inhumés dans "une sépulture collective" dans la ville du Vernet, à quelques kilomètres de la zone de l'accident. "Dès lundi prochain, 30 victimes espagnoles retrouveront leur terre natale", a également indiqué Brice Robin, selon qui "d'ici la fin du mois, la société Germanwings sera en mesure de restituer l'ensemble des corps". Près de trois mois après la tragédie, seuls les corps de 44 victimes allemandes ont été transférés outre-Rhin, par un vol spécial de la Lufthansa mardi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire