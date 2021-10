Sortir dans le Calvados : vendredi 12 juin

A l'occasion de la fête du nautisme qui se déroule tout ce week-end à Ouistreham, découvrez de nombreuses disciplines aquatiques sur deux sites du Calvados. Un marché du terroir avec dégustation et des activités pour les enfants vous seront proposées pendant ces deux jours. Plus d'infos sur Fête du Nautisme



Tout ce week-end, participez à la 7ème édition du Rast'art Festival à Sannerville. Le public aura l’occasion de découvrir de nombreux artistes régionaux, mais aussi internationaux. Le Rast'Art Festival c'est tout ce week-end à Sannerville. Retrouvez toutes les infos sur Rast'art Festival



Dimanche, place à la fête du cheval nature à Falaise. De nombreuses animations vous seront proposées entre 10h et 18h au château de la Fresnaye. Retrouvez également un village des exposants. Plus d'infos ICI