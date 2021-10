Harry Potter 7, la nouvelle affiche événement!

Le tout dernier volet de la saga Harry Potter sortira le 13 juillet prochain en France. La première affiche dédiée au personnage principal montre un gros plan sur le visage d'Harry. Il semble déterminé, mais la boue sur son visage et les étincelles qui l'entourent laissent penser qu'il est en danger. Sa cicatrice ressort, et ce n'est sans doute pas un hasard. L'accroche "It all ends here" (Tout se termine ici), écrite en majuscules, ressort ; Pas besoin de mentionner le titre du film : les fans auront tous reconnus Harry, avec ses lunettes et son éclair sur le front. Une affiche sans titre, c'est bien la preuve qu'Harry Potter est l'un des personnages les plus célèbres du moment...A voir sur tendanceouest.com !



Pour le Film The Artist, Jean Dujardin n'est pas le seul à avoir reçu un prix, le petit chien nommé Uggy a été recompensé par la Palm dog qui récompense le meilleur chien apparaissant dans le film de la selection du Festival de Cannes."Pour deux hot dogs, on obtient tout de lui!", a confié Jean Dujardin. Créé en 2001 par le journaliste britannique Tobby Rose (The Guardian), ce prix qui n'a rien d'officiel, retient désormais toute l'attention des critiques. Uggy, l'adorable "toutou" de "The Artist", complice de Jean Dujardin, a fait l'unanimité d'un jury de critiques "estimant parfaite sa façon de courir"



Quatorze ans après le premier Dobermann, réalisé par Jan Kounen, le projet du deuxième volet est en marche, révèle le site de Variety. Vincent Cassel et Tchéky Karyo reprendront probablement leur rôle dans le film. Vincent Cassel, actuellement en négociations avec les producteurs, cherche à reprendre son rôle du criminel Yann Le Pentrec, alias Dobermann. Quant à Tchéky Karyo, il reviendrait dans le rôle de l'inspecteur Cristini, l'adversaire de Dobermann. Le tournage débuterait au printemps 2012 en Europe, pour un budget évalué à 25 millions d'euros.