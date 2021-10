Opération anti-cambriolage sur plusieurs communes de l'agglomération rouennaise

3O policiers municipaux et nationaux ont mené une opération anti-cambriolage sur les communes de Grand-Quevilly et Saint-Etienne-du-Rouvray ce jeudi 11 juin de 16h à 18h.

Les policiers, sous les ordres du Commissaire Caroline Legrand, chef de la Division Sud, ont contrôlé des véhicules sur 13 barrages différents.



L'objectif de cette opération était de lutter contre les vols par effraction en contrôlant les coffres des véhicules et leurs occupants par réquisition du procureur de la République.