A contresens sur l'A28 sens Rouen-Abbeville, il provoque un grave accident

Le SDIS 76 a reçu un appel à 14h59 pour un automobiliste de 91 ans ayant pris l'A28 à contresens et percuté un autre véhicule conduit par un jeune homme de 25 ans.

L'automobiliste nonagénaire est légèrement blessé et va être évacué par ambulance au CHU de Rouen. Le second conducteur est lui grièvement blessé et a été désincarcéré. Il devrait être transporté par l'hélicoptère Viking (du SAMU) au CHU de Rouen.

A l'heure qu'il est, l'autoroute dans le sens Rouen-Abbeville est toujours fermée à la circulation.