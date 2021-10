Homeland : la nouvelle série choc de Showtime

France 2 prépare un nouveau numéro de sa télé réalité. C'est Véronique Mounier qui sera aux commandes de ce programme intitulé « Une semaine sans les femmes ». Après les bonnes audiences de la première édition, France 2 décide de recommencer avec néanmoins quelques changements dans le programme. Cette fois ci, la production envisagerait de garder les femmes contrairement au premier épisode dans cette émission produite par Jean-Luc Delarue.

Jean-Luc Delarue reviendra à l'écran en septembre selon le Parisien. Il devrait s'agir d'un magazine de société hebdomadaire et enregistré à base de témoignages. Rien ne bien novateur pour ce programme qui sera diffusé en deuxième partie de soirée.

Homeland est la nouvelle série choc de Showtime, une fiction qui surfe sur le thème du terrorisme aux États-Unis. C'est en automne prochain que la série sera diffusée aux USA. La date de première diffusion n'a pas été choisie par hasard et coïncidera avec le dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Au casting : Damian Lewis (qui jouait Charlie Crews dans Life) et Mandy Patinkin (que l'on a pu voir dans le rôle de Jason Gideon dans les 2 premières saisons d'Esprits Criminels ainsi que dans Dead Like Me)

La sélection télé du jour, c'est le téléfilm diffusé sur France 4 ce soir. Une fiction américaine intitulé « Stonehenge Apocalypse ». Accompagné d'un animateur radio à la recherche de sensationnel, un groupe d'archéologues effectue des fouilles sur le site historique de Stonehenge, en Angleterre. Lors de leurs recherches, ils déclenchent par inadvertance un impressionnant mécanisme qui commence à provoquer un enchaînement de catastrophes. C'est à suivre sur le canal 14 de la TNT dès 20h35.