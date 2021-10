Pékin (AFP). Chine: l'opposante birmane Aung San Suu Kyi reçue par Xi Jinping

L'opposante birmane et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a été reçue jeudi par le président chinois Xi Jinping, au deuxième jour de sa visite en Chine à l'invitation du Parti communiste chinois, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Aucun détail sur la rencontre n'a encoré été livré par l'agence officielle. Arrivée la veille à Pékin, l'opposante birmane effectue sa première visite en Chine, une invitation au plus haut niveau qui marque un tournant majeur dans les relations entre la Chine et la Birmanie. L'entrevue s'est déroulée dans l'enceinte solennelle du Palais du peuple, selon Chine nouvelle. Cette rencontre avec le chef de la deuxième puissance mondiale, et de la première en Asie, équivaut à un adoubement et à une nouvelle consécration internationale pour la dirigeante de l'opposition birmane, selon les analystes. La Chine populaire a apporté en effet un soutien quasi constant à la junte militaire sous laquelle l'opposante birmane a passé quelque 20 ans en prison ou en résidence surveillée. Mais le parti d'Aun San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), est donné désormais comme le grand favori des élections législatives prévues à la fin de l'année. Les invitations d'opposants, et tout particulièrement à ce niveau, sont rarissimes en Chine, Pékin craignant traditionnellement d'écorner par là un dogme de sa diplomatie, la "non-ingérence dans les affaires intérieures" d'autres pays. Depuis la fin du régime militaire en 2011, les relations de la Chine avec la Birmanie achoppent sur des problèmes commerciaux et des tensions à la frontière liées aux conflits entre le gouvernement central birman et les minorités ethniques du pays. La visite de Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991, doit se prolonger jusqu'à dimanche. Jeudi matin, l'opposante birmane, elle-même fervente bouddhiste, s'est rendue au monastère bouddhiste de Ling Guang, au nord-ouest de Pékin. Elle doit se rendre ensuite en province, notamment à Shanghai et au Yunnan, province frontalière de la Birmanie, a indiqué jeudi le Quotidien de la jeunesse de Pékin.

