Paris (AFP). Politique migratoire: Duflot dénonce un Waterloo moral

L'ex-ministre Cécile Duflot (EELV) a dénoncé, dans une lettre ouverte à François Hollande, publiée sous forme de tribune dans Le Monde de jeudi, un Waterloo moral" de la politique vis-à-vis des migrants, et exhorté à "résister au vent mauvais de la xénophobie", suscitant de vives protestations du gouvernement, au PS et dans son propre parti. Ainsi, pour le coprésident des députés écologistes, François de Rugy, la députée de Paris exprime "une sensibilité personnelle qui est tout à fait respectable" mais "l'approche morale de l'immigration, parfaitement compréhensible, ne résout pas tout". Dans sa tribune, où elle interpelle directement le chef de l'Etat, la députée écologiste s'est indignée de l'évacuation d'un campement de migrants lundi, dans un quartier nord de Paris. "Pourquoi un tel acharnement contre de pauvres gens?", a-t-elle demandé, en pointant "les gaz lacrymogènes alors utilisés", "les images de migrants embarqués de force dans des rames de métro". "Toute la gauche a en mémoire les tristes événements de 1996 quand la droite au pouvoir n?hésitait pas à pourchasser les migrants jusque dans les églises", écrit Cécile Duflot, en allusion à l'évacuation de l'église Saint-Bernard à Paris. "Nous ne pensions pas alors que le désarroi et la colère qu?il nous faisait ressentir, nous les ressentirions un jour sous un gouvernement de gauche. Avons-nous donc perdu et la tête et le c?ur pour ne pas voir que nous faisons fausse route ? A force de professer un pseudo-pragmatisme, nous ne réglons pas les problèmes concrets et nous perdons la bataille des valeurs. Notre politique des migrations est un Waterloo moral", poursuit l'élue parisienne. "Cessons d?être tétanisés par l?influence de l?extrême droite dans le champ politique", écrit-elle, car "penser que nous pouvons nous soustraire au monde commun en construisant une Europe forteresse est un mythe excluant, un mensonge halluciné, une fiction dangereuse". Cette charge de l'élue écologiste n'a pas été du goût du gouvernement. La politique du gouvernement "en matière de migrations est ferme, juste et humaine", a assuré le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen. "Evidemment, personne n'imagine qu'il y ait un nouveau Sangatte dans Paris", a-t-il tranché, en référence au vaste camp proche de Calais où étaient regroupés durablement des migrants candidats au passage vers la Grande-Bretagne. "A moins que Mme Duflot, qui est députée de Paris, ne propose tout simplement que dans sa circonscription, on regroupe tous les immigrants qui sont aujourd'hui dans les rues", a glissé M. Le Guen, lui-même élu de Paris. Le dossier des migrants a fait d'ailleurs l'objet d'une réunion après le conseil des ministres, avec Manuel Valls ainsi que les ministres de la Santé et de l'Intérieur, Marisol Touraine et Bernard Cazeneuve, a-t-on indiqué de source gouvernementale. Aucune précision n'a été donnée sur le contenu des discussions. Lors du compte-rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Stéphane le Foll, a toutefois souligné la volonté de l'exécutif de traiter cette question dans le respect "des règles et du droit" mais aussi "avec humanité et respect des personnes". Il a jugé "parfaitement inadaptées" les déclarations de Cécile Duflot sur "un Waterloo moral". Même condamnation du Parti socialiste. "Lorsque Cécile Duflot choisit de donner des leçons d?humanisme au président de la République, en ignorant ce qu?il a déjà entrepris, et pire encore, en suggérant qu?il est contaminé par les idées du Front National, elle enflamme inutilement la polémique là où nous avons besoin d?un débat public responsable et réfléchi", proteste Corinne Narassiguin, porte-parole du PS, dans une tribune sur la-Croix.com. "Il n?y a pas de solutions simples ni de positionnements simplistes qui tiennent face à des situations complexes et humainement douloureuses. Les migrants, réfugiés demandeurs d?asile ou immigrés économiques, ne doivent pas être pris en otage de polémiques politiciennes", conclut la porte-parole. Jean-Pierre Chevènement, président d'honneur du Mouvement républicain et citoyen, a lui qualifié sur BFMTV la tribune de Mme Duflot de "totalement irresponsable. Je pense que Cécile Duflot devrait réfléchir à ce qu'elle écrit."

