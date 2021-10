Sortir dans l'Orne : jeudi 11 juin

Demain et samedi, assistez à un grand show de patinage artistique sur roulettes à Gacé. Un spectacle tout en lumière, haut en couleur, riche en performance technique et artistique avec la participation des clubs ornais. C'est ce vendredi et ce samedi à 20h30 à la Halle des Sports de Gacé.



Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du salon des loisirs créatifs et artisanats à la Chapelle Montligeon. Sur place, il sera possible de trouver un large choix de produits créatifs. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h à la Chapelle Montligeon, près de Mortagne-au-Perche.



Dimanche, c'est la fête d'ici et d'ailleurs à Alençon. Au programme : alimentation de différents pays, espace de jeux, expositions sur l'alimentation dans le monde, spectacles de danses et musiques. Rendez-vous, ce dimanche, de 12h à 18h dans le quartier Villeneuve d'Alençon.