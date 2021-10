Autour d'Ikea, la galerie commerciale ouvrira fin 2018 à Fleury-sur-Orne

InterIkea verra bien le jour, malgré de vives oppositions parmi la classe politique. Après validation, en octobre 2014, du "projet commercial et de loisirs de Caen" par la Commission nationale d'aménagement commercial, un permis de construire vient d'être déposé pour un ensemble de 46 000 m2 dont 30 000 m2 consacrés à la vente.

Entre temps, le projet a changé de nom en même temps que la foncière du groupe Ikea : d'InterIkea, il est devenu Ikea Centres. Et dispose désormais d'une date d'ouverture : ce sera fin 2018.

"Ce projet sera la signature de la porte sud de Caen", lancent les porteurs de projet, "et bénéficiera d'accès particulièrement soignés : 3 200 places de parking, deux arrêts de bus et une nouvelle desserte par le tramway à horizon 2019." Le centre intégrera un hypermarché Auchan de 10 000 m2, 70 boutiques et 16 moyennes surfaces "dans une ambiance conviviale portée par une architecture d'exception", promeuvent-ils aussi. Un vaste espace de loisirs couvert de 6 000m2 est aussi prévu, comme un lac artificiel de 3 000 m2 et un miroir d'eau de 800 m2, transformée en patinoire en hiver.

Du 16 au 18 juin, les premiers espaces seront ouverts à la commercialisation au SIEC, salon de l'immobilier commercial, à Paris. La zone de chalandise de l'équipement est estimée à plus d'un million d'habitants. La direction table sur une fréquentation de 7 millions de visiteurs par an.