Paris (AFP). Dépassement du cheptel aux mille vaches: Il y aura des sanctions

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a indiqué mercredi qu'il y aurait "des sanctions" à l'encontre de la ferme picarde dite des "mille vaches" pour dépassement du cheptel actuellement autorisé. "Je compte faire appliquer la règle et les engagements qui ont été pris () donc il y aura des sanctions", a affirmé M. Le Foll, interrogé lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Il a précisé qu'"un contrôle" avait établi que le cheptel de cette ferme située à Drucat, près d'Abbeville (Somme), avait atteint 794 vaches au lieu des 500 autorisées. "J'avais indiqué que si on devait dépasser les 500 vaches, il faudrait qu'il y ait à nouveau une enquête publique. La demande n'ayant pas été faite, l'enquête n'ayant pas eu lieu, il y a eu là un manquement donc il sera sanctionné. J'applique toutes les règles et toute la loi", a dit M. Le Foll, rappelant qu'il n'avait "pas porté" ce projet d'élevage intensif. Le ministre avait pourtant annoncé le 23 avril qu'il avait demandé qu'une enquête publique soit menée sur l'agrandissement de la ferme dite des "mille vaches". "Il y avait eu une négociation sur le chiffre de 500 vaches avec le porteur du projet et les syndicats (agricoles). Il veut dépasser les 500 à peine 7-8 mois, un an, après cette négociation, donc j'ai demandé à ce qu'il y ait enquête publique", avait-t-il alors expliqué. L'affaire a été relancée mardi quand le directeur d'exploitation a reconnu accueillir près de 800 bovins. M. Welter a fait cette déclaration après que des inspecteurs de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) ont effectué mardi un contrôle sanitaire dans cette ferme géante. C'est suite à la parution lundi d'un article du site Reporterre, faisant état de 700 laitières, que "la préfète" Nicole Klein "a demandé à la DDPP de faire un contrôle d'opportunité dans les meilleurs délais dans la ferme de Drucat", a expliqué la préfecture. Selon l'arrêté préfectoral du 1er février 2013, la ferme peut exploiter 500 vaches, outre les "suites", c'est-à-dire les veaux et génisses qu'elles mettent au monde. "La présence d'un nombre important de vaches au-delà du seuil de 500 vaches, () constitue clairement une infraction", avait souligné mardi soir le ministère de l'Agriculture dans un communiqué.

