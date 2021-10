Reims (AFP). Vincent Lambert: des proches diffusent une vidéo pour montrer qu'il réagit

Une vidéo montrant Vincent Lambert dans sa chambre du CHU de Reims le 5 juin dernier et censée démontrer qu'il réagit à des stimulations de son entourage a été diffusée en ligne mercredi par les membres d'un comité de soutien au patient tétraplégique en état végétatif depuis 2008. Il apparaît les yeux mi-clos quand une main plaque à son oreille un téléphone portable qui diffuse la voix de sa mère, Viviane Lambert. Un autre plan serré montre son demi-frère David en train de lui parler, penché à quelques centimètres de son visage alors que le patient cligne des yeux et le suit du regard. Les images montrant Vincent Lambert dans son lit d'hôpital vêtu d'un tee-shirt noir et légèrement barbu auraient été tournées vendredi dernier par Emmanuel Guépin, qui se présente comme un ancien camarade de classe de Vincent et membre du comité de soutien. Ce même jour, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a confirmé l'arrêt rendu en 2014 par le Conseil d'Etat qui autorisait l'arrêt des soins à Vincent Lambert, estimant que sa mise en oeuvre ne violerait pas le droit à la vie du tétraplégique. La décision d'arrêt des soins, prise dans le cadre de la loi Leonetti de 2005, correspondait au souhait de Rachel Lambert, l'épouse de Vincent, soutenue par six frères et soeurs de son époux, tous convaincus qu'il n'aurait pas souhaité vivre dans cet état. Mais les parents de Vincent, catholiques traditionalistes, et une de ses soeurs et un demi-frère s'opposent à la décision de la CEDH en affirmant que le patient n'est "pas en fin de vie" mais lourdement handicapé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire