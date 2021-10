Enercoop, l'électricité verte arrive en Normandie

Enercoop, puisque c'est son nom, vient d'ouvrir samedi 6 juin sa neuvième antenne régionale à Malaunay, commune engagée dans la transition énergétique. Cette antenne couvrira toute la Normandie.

Un prix à maîtriser

Mathieu Defrance, ingénieur agronome qui travaille depuis plus de deux ans sur le projet, en explique les deux principes fondamentaux : "D'une part, nous fournissons de l'électricité verte, renouvelable à 100 % en provenance essentiellement de l'hydroélectrique mais aussi de l'éolien, de la biomasse ou des panneaux photovoltaïques. D'autre part, nous sommes une coopérative où chaque membre compte pour une voix quel que soit le capital apporté. Producteurs, consommateurs ou salariés peuvent en faire parti".

Un bémol cependant : le prix de l'électricité fournie puisque Enercoop veut assurer un prix équitable pour les producteurs. "Nous sommes les plus chers du marché", consent Mathieu Defrance. Pour compenser ces prix importants, Enercoop s'engage auprès de ses clients : "Nous organisons des modules de formation pour sensibiliser les collectivités et entreprises à la transition énergétique ainsi que des formations pour maîtriser sa consommation et donc les coûts engendrés."

La commune de Malaunay fait partie des premiers clients de la coopérative en Normandie. L'électricité verte alimentera bientôt le stade Sintes et l'espace jeunes.