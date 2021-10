Sortir dans la Manche : mercredi 10 juin

A partir de jeudi 11 juin et jusqu'au 19 juin, le Festival Passeurs du Soir se tient à Equeurdreville-Hainneville. Au programme : spectacles de rue, musique, exposition, bal, théâtre, cirque. Retrouvez le programme complet sur Equeurdreville-Hainneville



Demain, un marché des producteurs de pays, 100% fermier et artisanal est organisé à Saint-Lô. Vous y trouverez de nombreux produits locaux comme des tartes au camembert, de la teurgoule, des confitures, des produits laitiers ou encore des cosmétiques au lait d'ânesse et bien d'autres choses encore. C'est ce jeudi de 16h à 18h30 à la Maison de l'Agriculture, située Avenue de Paris à Saint-Lô. Plus d'infos sur Marché des Producteurs de Pays



Dimanche, une grande fête paysanne est organisée par l'Afir et la Confédération Paysanne de la Manche. Au programme : visite des exploitations, animations, expo photos, marché fermier ou encore des jeux pour les enfants. C'est ce dimanche dés 9h, rendez-vous route de Baudre, chez des paysans bio. L'entrée est gratuite.