Sortir l'été : jeudi 16 juillet

Demain, un marché des producteurs de pays est proposé à Alençon. Vous y trouverez une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h à la Halle au Blé d'Alençon.



Dimanche, la ferme-musée du Cotentin, à Sainte-Mère-Eglise, organise la 10ème édition de «Vaches en fête». Grande journée d'échange, festive et familiale qui met à l'honneur l'élevage bovin et les produits laitiers de Normandie. Faites vos emplettes de produits laitiers, de glace ou encore de produits cidricoles. Rendez-vous, ce dimanche, de 11h à 19h.



Découvrez ou redécouvrez les lumières de la Liberté à la cathédrale de Bayeux durant tout l'été. C'est tous les mardis, jeudis et samedis de la tombée de la nuit à 00h30 jusqu'au 29 août.