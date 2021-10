Wedding Normandie : le n°2 est dans les kiosques

Cette Caennaise baigne en effet dans le milieu depuis son enfance : une époque où elle pouvait certainement, et discrètement, observer les couples qui célébraient leur union dans la salle de réception de ses parents. Passionnée par la communication, diplômée en 2013 comme son ami Bastien Ortega, 27 ans, qu'elle associe rapidement à son projet, la jeune femme franchit une à une les étapes (édition, impression, diffusion etc.) jusqu'à la parution du premier numéro, le 10 mars dernier. "Il a été tiré à 6 000 exemplaires. Il est distribué dans 2 800 points de diffusion en Normandie et en Île-de-France", explique-t-elle. Et dès le départ, elle tape fort avec la Caennaise Malika Ménard, Miss France 2010, en couverture.

Mieux qu'un blog

Fort de ses 150 pages, Wedding Normandie (c'est son nom !) espère bien séduire les couples en pleine préparation de l'un des plus beaux jours de leur vie. Et cherchent à apporter une valeur ajoutée, le local, pour se différencier des nombreux blogs qui ont fleuri sur la toile à ce sujet.