Marignane (AFP). Accident Germanwings: 44 dépouilles rapatriées en Allemagne

Quarante-quatre dépouilles de victimes allemandes de l'accident de l'avion de la Germanwings, les premières depuis la catastrophe qui a fait 150 morts le 24 mars dans les Alpes françaises, ont été transférées mardi soir de Marseille à Düsseldorf (Allemagne) par un vol spécial de la Lufthansa. L'appareil, un avion-cargo de type MD11, a atterri à Düsseldorf, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie, peu après 22h30 locales. Il avait décollé à 21H03 de l'aéroport de Marignane, où les cercueils avaient été chargés sous la pluie. Il s'était posé vers 18H25 sur le tarmac de l'aéroport, se positionnant à plusieurs centaines de mètres de l'aérogare. Ce vol spécial intervient à deux jours d'une rencontre à Paris entre le procureur de Marseille, Brice Robin, et les proches des victimes, pour évoquer notamment l'identification et le rapatriement des corps des victimes. La semaine dernière, les familles des 16 lycéens décédés de la petite ville d'Haltern am See (ouest de l'Allemagne) avaient écrit à Lufthansa pour exprimer leur colère face au retard annoncé par la compagnie allemande dans le rapatriement des dépouilles. Dans leur courrier, elles soulignaient que le rapatriement des corps était prévu initialement les 9 et 10 juin et qu'ainsi elles avaient programmé les premières cérémonies d'obsèques à partir du 12. Elles réagissaient ainsi vivement après que la compagnie les eut informées dans un message "lapidaire", selon-elles, de l'interruption de la procédure de rapatriement, en raison d'erreurs dans l'établissement des certificats de décès. Pourtant en France, le maire de Prads-Haute-Bléone, (Alpes-de-Haute-Provence), Bernard Bartolini, qui a signé les 150 actes d?état civil, avait déclaré à l'AFP qu'il n'y avait "pas de problème" mais de simples erreurs typographiques "sur des noms à consonnance étrangère". "Ça ne bloque rien du tout (). Tous les actes sont partis depuis trois semaines, et à mesure que nous recevons les corrections demandées par le procureur, nous les faisons", avait-t-il indiqué. L'avocat de certaines de ces familles, Elmar Giemulla, a depuis ainsi confirmé dans un bref communiqué que "les obsèques pourront bien avoir lieu comme prévu". - Prochains rapatriements - "Après ce premier vol spécial vers Düsseldorf, les autres victimes seront rapatriées dans leur pays d'origine dans les prochaines semaines", a également indiqué Lufthansa. "Les autorités françaises travaillent dur" pour régler les formalités nécessaires au rapatriement des victimes "le plus rapidement possible", a souligné la compagnie qui a dit être "en contact étroit" avec les proches pour répondre à leurs "souhaits concrets" concernant ce rapatriement. La Lufthansa a également indiqué que les restes des corps des autres victimes seraient rapatriés "dans les prochaines" semaines. En France, le procureur a précisé à l'AFP qu'il devait rencontrer jeudi à Paris les proches des victimes pour évoquer "les procédures d'identification" et de "rapatriement des corps", et "la restitution des effets personnels identifiés ou non identifiés". M. Robin tiendra également ce même jour une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères, aux côtés du colonel Simon-Pierre Delannoy, commandant la section de recherche de la Gendarmerie des transports Aériens et du colonel François Daoust, directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Cent cinquante personnes dont 72 Allemands sont mortes le 24 mars lors de l'accident de l'A320 de Germanwings dans les Alpes françaises. Selon les enquêteurs, l'appareil a été précipité au sol par son copilote allemand, Andreas Lubitz, qui avait souffert dans le passé de graves troubles psychologiques.

