Beyrouth (AFP). Syrie: les rebelles capturent une base clé du régime dans le sud

Les rebelles syriens ont pris d'assaut mardi l'une des plus importantes bases militaires dans le sud du pays, un revers de plus pour l'armée de Bachar al-Assad, a affirmé à l'AFP un porte-parole des insurgés sur le front mériodional. "Après 24 heures de combats, le Front sud (rebelle) a libéré entièrement la base appelée Brigade 52 et chassé le régime", a indiqué Issam al-Rayyess. Ce camp est l'une des dernières grandes bases aux mains du régime dans la province méridionale de Deraa.

