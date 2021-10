Hong Kong (AFP). Banque: HSBC se sépare de 50.000 employés dans le monde

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mardi qu'il allait se séparer de 50.000 employés dans le cadre d'un plan de restructuration planétaire. HSBC prévoit de supprimer environ 10% de ses effectifs, soit entre 22.000 et 25.000 emplois, selon un plan stratégique publié sur son site internet. La banque, née en 1865 et qui emploie actuellement 266.000 personnes à travers le monde, prévoit en parallèle une cession de ses opérations en Turquie et au Brésil, ce qui représente 25.000 postes.

