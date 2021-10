L'arrière du bus, qui abrite le moteur du véhicule, a pris feu vers 17h50 pour une raison indéterminée, alors qu'il était presque à mi-chemin de son itinéraire entre Epron et Ifs. L'agent de conduite a donné l'alerte et fait évacuer immédiatement les passagers. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le feu a dévoré une partie du bus qui n'était pas en mesure de repartir. Une expertise doit permettre d'en savoir plus sur les causes de l'incident.