L'affaire DSK a forcé les 3 principales chaines d'info (LCI, I>TELE et BFMTV) à signer un accord. Selon l'Express, il est intervenu après le rappel à l'ordre du CSA la semaine dernière quant à l'interdiction de montrer un individu menotté à la télévision en France. Cette mise au point entre chaines permettra d'éviter les surenchères (ainsi que les poursuites judiciaires). Les mêmes photos et les même images vidéos de l'affaire sont désormais diffusées sur ces trois chaines.

Dans le magazine Télé 2 Semaines, le directeur général de la chaine W9, Frédéric de Vincelles, a annoncé l'arrivée de la saison 2 de Glee en … septembre 2012 ! Pourtant, les vrais fans la découvriront avant ! La raison : W9 s'est faîte voler la politesse par Orange Ciné Happy, la chaîne du groupe Orange, qui vient d'annoncer qu'elle diffuserait la saison 2 à partir du 12 juin prochain ! Retrouvez ci-dessous une bande annonce de la saison 2 de Glee.

C'est la mode des remakes aux états-unis ! Après la version 2011 de Hawaii Police D'état et prochainement de Drôles de Dames, les américains nous préparent pour bientôt le retour de Dallas !!! C'est l'un des projets les plus attendus. La nouvelle mouture nous permettra de retrouver des anciens comme Patrick Duffy (alias Bobby Ewing), Linda Gray (alias Sue Ellen) et surtout Larry Hagman (l'inoubliable et machiavélique J.R.). L'épisode pilote est en cours de tournage actuellement. Nous pourrions retrouver cette nouvelle mouture sur les écrans français en 2012 au plus tôt.

La sélection télé du jour, c'est la spéciale de « Toute une histoire » en prime time ce soir dès 20h35 sur France 2. Avec Sophie Davant et ses invités, il sera question ce soir des couples mixtes.