Les petites bafouilles des journalistes sur l'intervention télévisée dimanche de DSK.

Les déclarations de Dominique Strauss-Kahn ont, semble-t-il, beaucoup perturbé les journalistes de télévision qui ont enchaîné lapsus et hésitations ces derniers jours. Ça s'est passé sur I télé et BFMTV. Au vu de l'expression du visage de Roselyne Dubois qui officie ce jour là sur BFMTV en tandem avec Ronald Guintrange, on ne peut s’empêcher d'imaginer ce qu'elle pense avoir compris. Elle va d'ailleurs gentiment le tacler dès la fin des titres avec une relance concernant l'intervention bien « préparée » de DSK, nettement plus « préparée » que celle de son collègue.