Mont-Saint-Aignan : ils tentent de dérober un vélo dans un jardin

Les faits se sont déroulés samedi 6 juin à 6h30 du matin. Deux individus ont été interpellés par police secours alors qu'ils venaient de forcer une porte de garage et la fenêtre de cuisine d'un pavillon chemin des Tilleuls à Mont-Saint-Aignan pour dérober un vélo.

C'est alors qu'ils tentaient de pénétrer dans un second jardin qu'ils ont été mis en fuite par un habitant. Ils ont été interpellés dans le jardin d'un troisième pavillon par les policiers et ont été formellement reconnus par le requérant. Les deux jeunes, né en 1996 demeurant à Malaunay et 1997 demeurant à Pavilly, ont reçu une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 15 septembre.