Johannesburg (AFP). Afrique du Sud : le procès Pistorius en appel en novembre

Le procès d'Oscar Pistorius, qui purge une peine de cinq ans de prison pour avoir abattu sa petite amie en 2013, sera examiné en appel en novembre à la demande de l'accusation qui milite pour un verdict plus lourd, a-t-on appris lundi de source judiciaire. "Aucune date précise n'a été fixée pour l'instant mais nous pouvons confirmer que l'appel aura lieu en novembre cette année", a indiqué à l'AFP la cour suprême d'appel d'Afrique du Sud. Le procès ne peut être révisé que sur la base du droit, et non sur le fond.

