New York (AFP). Double évasion aux Etats-Unis: vaste chasse à l'homme en cours

Une vaste chasse à l'homme était en cours dimanche après l'évasion de deux détenus considérés comme dangereux des quartiers de très haute sécurité d'une prison de l'Etat de New York et dont aucun prisonnier n'avait jamais réussi à s'échapper, ont annoncé les autorités de la ville. Plus de 200 policiers soutenus par des unités spécialisées, notamment des troupes d'élite Swat, et des hélicoptères se sont lancés à la poursuite des deux prisonniers qui se sont échappés en forant des trous dans les murs de leurs cellules. Des policiers lourdement armés ont mis en place des barrages sur des axes routiers tandis que la police demandait à quiconque verrait les fugitifs de ne pas s'approcher d'eux. David Sweat, 34 ans, était incarcéré pour le meurtre d'un shérif après avoir été condamné à la perpétuité. Richard Matt, 48 ans, effectuait une peine de 25 ans de prison pour avoir enlevé un homme et l'avoir battu à mort. "Il s'agit de deux individus dangereux, l'un était incarcéré pour avoir tué un shérif", a annoncé samedi le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo au centre pénitentiaire Clinton à Dannemora. "Ils sont dangereux", a-t-il insisté, "ce ne sont pas des gens avec lesquels on plaisante". "Par définition, il s'agit d'un acte extraordinaire", a ajouté M. Cuomo, selon lequel personne n'a jamais réussi à s'évader des quartiers de très haute sécurité de la prison qui est en service depuis 1845 et héberge quelque 3.000 détenus, tous masculins. Sweat et Matt ont foré avec des perceuses des trous dans le mur de leurs cellules, puis dans des canalisations et des tunnels dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont ensuite pu se hisser par un trou dans une rue avoisinante et recouvrer la liberté, selon le New York Post. Les deux hommes avaient fait croire aux geôliers qu'ils étaient couchés dans leur lit avec un rembourrage de sweatshirts et autres vêtements. L'alerte n'a été donnée qu'à l'aube lorsque les gardiens ont découvert la supercherie. Ils sont laissé un mot "Passez une bonne journée" dans leurs cellules. Le gouverneur de l'Etat de New York a bouleversé son programme pour se rendre à la prison et a emprunté le parcours supposé des deux fugitifs, postant des images sur Twitter. Les autorités n'ont pu établir si les deux hommes avaient bénéficié d'aides ou de complicités pour leur évasion.

