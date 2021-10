New York (AFP). Etats-Unis: deux détenus s'évadent d'une prison de haute sécurité

Deux détenus, l'un condamné à la prison à perpétuité et l'autre à 25 ans pour meurtre, ont réussi à s'évader de la prison la mieux gardée de l'Etat de New York en forant des trous dans les murs de leurs cellules, ont annoncé les autorités de la ville samedi. Richard Matt, 48 ans, était incarcéré pour le meurtre d'un shérif assistant, et David Sweat,34 ans, pour avoir enlevé un homme et l'avoir battu à mort. "Il s'agit de deux individus dangereux, l'un était incarcéré pour avoir tué un shérif", a annoncé le gouverneur de l'Etat de New Yor, Andrew Cuomo au centre pénitentière Clinton à Dannemora. Une véritable chasse à l'homme a été lancée avec plus de 200 policiers soutenus par des unités spécialisées et des hélicoptères. Les deux hommes avaient fait croire aux geôliers qu'ils étaient couchés dans leur lit avec des vêtements rembourés. L'alerte n'a été donnée qu'à l'aube lorsque les gardiens ont découvert la supercherie. Selon M. Cuomo, personne n'a jamais réussi à s'évader de cette partie sous très haute surveillance de la prison qui est en service depuis 1845 et héberge quelque 3.000 détenus. Les autorités n'ont pas pu encore établir si les deux hommes avaient bénéficié d'aides ou de complices pour leur évasion.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire