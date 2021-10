Pomona (United States) (AFP). Concours de robots pour désastres humains: le sud-coréen DRC-Hub premier prix

Un robot à forme humaine conçu par des scientifiques sud-coréens a battu samedi ses concurrents de cinq autres pays dans un concours organisé aux Etats-Unis pour apporter la meilleure réponse à un désastre comme celui de l'accident nucléaire de Fukushima. Team KAIST et son robot DRC-Hubo sont repartis avec le premier prix de deux millions de dollars. Des robots américains, développés par IHMC Robotics et Tartan Rescue, se sont classés à la deuxième et troisième places, obtenant respectivement un million et 500.000 dollars. Des robots originaires de six pays, dont les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud, étaient les finalistes de ce concours organisé depuis trois ans par l'agence américaine des projets de recherche avancés sur la défense (Darpa) à Pomona, à l'est de Los Angeles. L'agence commande des programmes de recherche de pointe pour le compte du Département de la Défense. "L'armée américaine a la mission implicite d'être en mesure de répondre aux désastres humanitaires. Pour le faire, nous avons besoin d'outils nous permettant d'apporter une aide efficace", a expliqué à l'AFP Brad Tousley, l'un des responsables de la Darpa. "Dans de nombreux cas, on aimerait envoyer des robots à des endroits où il est dangereux pour les humains d'aller", souligne-t-il, citant les réacteurs nucléaires mais aussi les sites où ont eu lieu des tremblements de terre ou des épidémies comme celle d'Ebola. La finale de vendredi et samedi rassemblait 24 robots à forme humaine, accompagnés de leurs équipes: douze provenaient des Etats-Unis, 5 du Japon, trois de Corée du Sud, deux d'Allemagne, un d'Italie et un autre de Hong Kong. - Course d'obstacles - Sur les deux jours du concours, chaque robot devait s'essayer à une course d'obstacles comprenant huit missions, y compris conduire, passer une porte, manoeuvrer un volant pour ouvrir une valve, frapper un mur, passer au travers de débris et descendre ou monter des escaliers. Les épreuves auxquelles les candidats ont dû se soumettre ont été conçues spécialement avec Fukushima en tête. Après le tremblement de terre dévastateur et le tsunami qui ont eu lieu au Japon le 11 mars 2011, une équipe d'employés de la centrale de Fukushima sont entrés dans les bâtiments plongés dans le noir où se trouvaient les réacteurs et ont manuellement dissipé l'hydrogène accumulé. Ils ont toutefois dû faire demi-tour en raison des radiations et dans les jours qui ont suivi l'hydrogène s'est accumulé, entraînant des explosions qui ont fortement détérioré l'installation, pollué l'environnement et drastiquement aggravé la crise. "Si les Japonais avaient eu des systèmes de robotique avancée à leur disposition () cela aurait pu empêcher une partie des dégâts provoqués par les explosions d'hydrogène", fait valoir M. Tousley. Les trois finalistes ont pu accomplir les huit épreuves, mais Hubo (Humanoid roBOt) a pu battre de six minutes le robot Running Man, développé par IHMC Robotics, et de dix minutes Chimp (pour Chimpanzé), développé par Tartan Rescue. Hubo était développé depuis 2002. Il pèse 80 kg et mesure 180 centimètres. L'équipe de scientifiques, de la ville sud-coréenne de Daejeon, affirme que la "particularité" de ce robot est qu'il peut passer d'une position debout à une position agenouillée pour plus de rapidité. Certains robots participant à la compétition ont moins bien réussi, certains connaissant des disfonctionnements et d'autres tombant bruyamment. Il a fallu cinq minutes à certains robots pour ouvrir une porte, et certains n'ont pas été capables de sortir d'une voiture.

