Sainte-Mère-Eglise : plus de 1 100 convives au "Banquet de la Liberté"

Le banquet de la liberté organisé le 6 juin au soir par l’association des « Amis des Vétérans Américains » en clôture des cérémonies est traditionnellement un moment de partage et de convivialité pour plus de 1100 personnes cette année.

Personnalités officielles, vétérans et militaires parachutistes de différentes nationalités, représentant les armées américaines, françaises, anglaises, allemandes, hollandaises, qui assureront le spectacle du grand parachutage de ce dimanche 7 juin à La Fière. La musique de la 82ème a joué les différents hymnes Nationaux en présence des Généraux, Winski et Nicholson et le régiment du 37 RAP (Régiment d’Artillerie Parachutiste) de Tarbes qui sautera sur La Fière. L'un des paras qui sautera ce dimanche affirme que "C’est la première fois que notre unité parachutiste découvre la région, Le site incontournable de Sainte-Mère-Eglise et de la Fière dont nous avons visité la zone de largage avant le saut, c’est un honneur de participer à cet événement, nous en garderons longtemps le souvenir".