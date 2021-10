Khartoum (AFP). Libération de deux Russes enlevés au Soudan

Deux Russes qui avaient été enlevés en janvier dans la région soudanaise du Darfour (ouest) ont été libérés par leurs ravisseurs, a déclaré samedi un porte-parole de l'ambassade de Russie à Khartoum. Ils avaient été enlevés le 29 janvier par un groupe non identifié à Zalingei, la capitale de l'Etat du Darfour-Centre. "Selon des informations que nous avons eues hier (vendredi) du Service national de renseignements et de sécurité (NISS), ils ont été libérés dans le centre du Darfour à 19H30 (16H30 GMT)", a déclaré à l'AFP Artur Safukov. "Il n'y a pas eu de rançon versée ou d'utilisation de la force pour les libérer. C'était une libération pacifique" selon le NISS, a indiqué M. Safukov. Les deux hommes, Sergei Cherepanov et Mikhail Antyufeev, sont arrivés à Khartoum samedi après-midi, selon un correspondant de l'AFP. Ils semblaient en bonne santé et ont pris part à une conférence de presse à l'aéroport en compagnie de l'ambassadeur de Russie et de responsables soudanais. "Les ravisseurs, ainsi que leur équipement et leurs véhicules, sont sous notre contrôle", a déclaré un responsable du NISS, le général Taj al-Sir Osman, lors de cette conférence de presse. Il n'a toutefois pas précisé l'identité ou l'appartenance des ravisseurs. A l'époque de leur enlèvement, le Comité d'enquête de Russie (agence russe chargée des enquêtes criminelles) avait affirmé que les deux hommes travaillaient pour la compagnie aérienne russe UTair. Cette compagnie avait indiqué qu'ils travaillaient au Soudan "dans le cadre d'un contrat avec la Mission de maintien de la paix de l'Union africaine et des Nations unies au Darfour (Minuad)", sans toutefois préciser leur fonction. La Minuad est déployée depuis 2007 pour protéger les civils et sécuriser l'aide humanitaire destinée au Darfour. Cette région de l'ouest du Soudan est en proie à des violences qui ont fait plus de 300.000 morts et deux millions de déplacés depuis le début en 2003 d'une insurrection de rebelles appartenant à des tribus non arabes contre le pouvoir central de Khartoum.

