Le panorama XXL Rouen Gothique dévoilé

L’artiste qui ressuscite un ancien média en vogue au 19e se penche cette fois sur l’histoire de Rouen, et souhaite reconstituer Rouen telle qu’elle existait à l’époque de Jeanne d’Arc en 1430 et 1431. Pour cela, il s’est entouré d’un comité scientifique d’experts parmi lesquels figurent Nathalie Roy et Guy Pessiot. Depuis un an et demi, ils ont collecté un maximum d’informations pour restituer fidèlement les bâtiments, les évènements et les activités des différentes corporations. Cette base documentaire se traduit en un triple dictionnaire de 50 pages dont une partie sera adaptée en livret explicatif destiné au public.

« Nous avions peu d’illustrations fiables de l’époque, note toutefois Guy Pessiot, le livre des fontaines de Jacques Lelieur qui recence monuments et places de Rouen avait été rédigé 90 ans après notre période d’observation. Il fallait donc partir de ce qu’il reste : de nos sources archéologiques ». On verra donc le clos aux juifs et l’église romane St Herblanc et la cathédrale en cours construction d’un point de vue privilégié : « Pour des raisons pratiques j’ai choisi comme point de vue la tour de Beurre de la cathédrale » explique l’artiste qui reconnaît avoir un peu triché « la tour n’était pas achevée à l’époque mais il nous fallait une vue sur le port, la cathédrale, les espaces agricoles autour de Rouen, les cours dans lesquels les artisans travaillaient ».

Après une première campagne photographique avec figurants il y a un an, Yadegar Asisi et son équipe étaient de nouveaux à Rouen la semaine passée pendant les fêtes Jeanne d’arc pour un photo shooting : « Ces personnages, laïcs ou religieux, seront intégrés au panorama pour donner plus de vie à l’ensemble, la très bonne résolution de l’image permettra de découvrir des scènes en rapports avec la vie quotidienne ou les traditions locales ». Mais la grande star de ce panorama c’est bien sûr Jeanne d’Arc : « Dans ce nouveau panorama nous intégrerons simultanément les épisodes les plus marquants de la vie de Jeanne à Rouen » révèle dès à présent l’artiste. Le panorama sera d’ailleurs dévoilé pour les fêtes Jeanne d’Arc l’année prochaine. En attendant vous pourrez découvrir en septembre prochain l’Amazonie au Panorama XXL.

Pratique. Plus d’infos sur www.panoramaxxl.com