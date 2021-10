Festival à tous jeunes

Le festival "A Tous jeunes" se déroule tout ce week-end à Caen dans l'espace Tandem. A travers une succession de représentations théâtrales, de danses, de musique, de cirque et bien d'autres encore. Les jeunes vous entraîneront dans leur univers festif et chaleureux. Ce sont près de 250 jeunes venus de toute la région qui vont vous faire partager leur passion artistique. A Tous jeunes sera aussi l'occasion de découvrir le résultat de différents ateliers mis en place en amont du festival. Entrée 5€, aujourd'hui et demain à partir de 15h.

Adrien Peraud, l'organisateur de cet évènement, était avec nous ce matin pour en parler.