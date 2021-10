Santé : un pôle de formation unique à Caen en 2014

Le projet est sur les rails depuis cinq ans. Il a pris peu à peu de la consistance et de l’allure. Le 22 avril dernier, les plans du futur Pôle de formations santé, qui doit ouvrir ses portes à la rentrée 2014, ont été dévoilés aux élus du Conseil régional lors d’une assemblée plénière. C’est le cabinet lyonnais Chabanne & Partenaires, associé au cabinet hérouvillais Billard/Durand, qui a remporté les suffrages des collectivités. Avec près de 16 000 m² de surface utile, ce véritable complexe regroupera les formations permettant d’exercer des professions médicales et paramédicales. “Près de 4 000 étudiants s’y formeront au quotidien”, indique Corinne Féret, vice-présidente du Conseil régional.

Début des travaux en juin 2012

Les futurs médecins, pharmaciens, sages-femmes, orthophonistes arpenteront les mêmes couloirs et partageront les mêmes amphis. “Dans ce projet, nous allons au-delà de la juxtaposition architecturale. Nulle part ailleurs en France n’est proposée une telle mutualisation de l’offre de formation”, souligne Jean-Louis Gérard, doyen de la faculté de médecine. “La présentation des esquisses a démontré une vraie réflexion”, poursuit-il. La fonctionnalité, la qualité architecturale, le respect du coût prévisionnel, la qualité environnementale du projet et les coûts d’exploitation réduits du fait de la compacité du bâtiment sont autant d’arguments qui ont également séduit les décideurs. Attrait également du projet de Chabanne & Partenaires et Billard/Durand : le Pôle de formations santé pourra à terme recevoir une extension, dans le cadre d’une seconde phase de travaux.

A terme, seront ainsi intégrés l’institut de formation en soins infirmiers, des unités de recherche et les écoles paramédicales (aides-soignants, cadres de santé, ambulanciers, etc.) En son sein, le pôle santé disposera de nombreuses salles d’enseignement et de travaux pratiques, de cinq amphithéâtres (de 200 à 1 000 places), d’une bibliothèque, d’espaces de vie estudiantine, d’une cafétéria, etc. Quant à l’actuelle faculté de médecine, “aucun projet n’est clairement identifié”, à ce jour au sujet de son avenir. “La seule chose qui soit importante, c’est que l’on puisse, par le fait que la faculté de médecine soit reconstruite, accélérer la reconstruction de l’ensemble du plateau hospitalo-universitaire Côte de Nacre”, souligne Jean-Louis Gérard. “C’est important en matière d’attractivité de notre territoire”, ajoute Corinne Féret. Avec ce nouveau pôle, l’offre de formation caennaise, et donc bas-normande, devrait en effet bénéficier d’une plus forte visibilité sur le plan national. Les premiers travaux sont prévus en juin 2012 pour un coût total de 50 millions d’euros. La deuxième phase de travaux, elle, est estimée à 20 millions d’euros.

Crédit phot : Chabanne & Partenaires – Léo3D.