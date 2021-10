Deux églises désaffectées à Rouen

Il y a deux mois, les églises Saint-Nicaise et Saint-Paul à Rouen ont été désaffectées par la préfecture. Si on a retiré la destination première de ces lieux de culte, elles patientent désormais en vue d'une fonction nouvelle. Une désaffectation demandée par l'archevêché à la ville de Rouen, propriétaire des deux églises depuis la loi de séparation de l'Église et de l’État de 1905.

Des monuments désacralisés

"Nous avons délibéré pour autoriser le maire à demander au Préfet la désaffectation des deux églises", indique Christine Rambaud, ajointe chargée de l'urbanisme. Ainsi, si la ville reste propriétaire, c'est au Préfet que revient la décision de désaffectation. "Les deux églises ont des statuts différents : Saint-Nicaise est classée monument historique, Saint-Paul ne l'est qu'en partie." Leur point commun : elles sont fermées depuis des années et ne sont donc plus utilisées pour le culte. Quant à la nébuleuse question du sort de ces ex-lieux sacrés, aucune hypothèse n'est avancée, mais la ville se dit ouverte.

Alors futur bar ou éventuelle discothèque ? Pas si sûr. "Si un projet nous parvient et qu'il est intéressant et respectueux du monument et du quartier, nous ne sommes pas fermés à un changement d'usage", précise l'adjointe.

Mais il ne faut pas perdre de vue que ces deux églises ne peuvent être utilisées en l'état et que leur restauration coûtera très cher. Des moyens que la ville n'a pas, mais qu'un promoteur immobilier pourrait avoir. "Y construire de nouveaux logements, pourquoi pas?", conclut Christine Rambaud.