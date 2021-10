Jianli (Chine) (AFP). Naufrage en Chine: plus d'espoir de retrouver des survivants

L'Etoile de l'Orient, le navire de croisière chinois qui a chaviré lundi dans le Yangtsé avec 456 personnes à bord, a été redressé dans la nuit de jeudi à vendredi, mais toute chance de retrouver de nouveaux survivants s'était pratiquement évanouie. Sur place, plus de 1.200 proches des victimes étaient arrivés dans la petite ville de Jianli selon la télévision chinoise, un rassemblement qui pose un défi aux autorités et aux forces de l'ordre en raison du vif mécontentement de nombreuses familles sur la gestion de la tragédie. Le navire de 76 mètres de long, qui s'était retourné quille en l'air après son naufrage, a été remis d'aplomb à l'aide de deux puissantes grues durant la nuit et les premières photos disponibles sur des sites officiels le montraient encore à demi immergé, avec deux ponts en dehors de l'eau. Mais un porte-parole du ministère chinois des Transports, Xu Chengguang, a semblé écarter tout espoir de trouver de nouveaux survivants, assurant jeudi soir que l'opération de redressement du navire avait été décidée "sur la base de l'opinion générale qu'il n'y avait plus de possibilité de survie" dans l'épave et que "les chances de retrouver des survivants (étaient) de plus en plus minces". Vendredi matin, le bilan s'établissait à 82 corps retrouvés et 14 survivants --dont le commandant du bateau--, et 360 disparus. A Jianli, le temps s'était éclairci vendredi après des jours de pluies intermittentes mais torrentielles. Beaucoup d'habitants ont pris leur journée pour se joindre aux milliers de volontaires qui aident les familles, offrant notamment de les transporter gratuitement dans leurs véhicules ornés d'un ruban jaune. "Quand des choses comme ça arrivent, le travail passe au second plan", déclarait Sun Wang, un agent commercial, en apportant de l'eau à une tente dressée près du site de la catastrophe. Dans la nuit, des centaines de proches des passagers se sont retrouvés au bord du fleuve et ont allumé des bougies à la mémoire des disparus. "Il faut rester fort !", disait une femme à une autre, toutes les deux en pleurs et tenant une poignée de fleurs. Le naufrage de l?Étoile de l'Orient, qui assurait des croisières entre Nankin (est) et Chongqing (centre), est considéré comme le plus meurtrier en Chine depuis près de 70 ans. Il a chaviré lundi soir en deux minutes lors du passage d'une tornade, selon son capitaine et un autre survivant, une explication confortée par les services de la météo chinoise. Beaucoup de ses passagers étaient des retraités et des personnes âgées. L'accès au site de l'épave restait sévèrement contrôlé.

