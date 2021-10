Athènes (AFP). La Grèce a obtenu un regroupement de ses échéances de juin

Le gouvernement grec a demandé et obtenu jeudi auprès du Fond monétaire international (FMI) le report à la fin juin du remboursement des quatre échéances de prêts dues d'ici fin juin et dont la première devait être versée vendredi, ont annoncé le FMI et une source gouvernementale grecque. "Nous avons exploité une possibilité que nous donne le règlement du FMI et qui nous laissera plus de temps pour la négociation", a indiqué à l'AFP la source gouvernementale grecque. De son côté, le FMI a indiqué dans un communiqué que la Grèce "avait informé l'institution qu'il allait regroupait les versements dus de juin", soit 1,6 milliard d'euros, comme le prévoit les règles de l'institution: "les pays membres ont la possibilité de demander le regroupement des multiples versements" de leurs dettes "en une seule", a indiqué ce texte. En difficulté financière, Athènes et en plein négociations avec les créanciers, UE et FMI, sur un accord qui permettrait de débloquer la dernière tranche des prêts internationaux au pays, soit 7,2 milliards d'euros, qui lui permettraient de honorer ses dettes. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est entretenu mercredi à Bruxelles avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sur le plan de cet accord mais des divergences entre les deux parties ont de nouveau été apparues. Toutefois, Alexis Tsipras a assuré que les négociations continueraient les prochains jours pour tenter de résoudre ces divergences. Vendredi, Alexis Tsipras va informer le Parlement grec sur les négociations en cours avec les créanciers.

