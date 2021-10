Sortir dans le Calvados : vendredi 5 juin

Aujourd'hui et demain, c'est la 2ème édition du Festival Comé'D-Day. Un festival d'humour proposé par l'association Barbe Rousse Comédie. L'occasion de découvrir 6 humoristes de la scène émergeante. Rendez-vous, ce vendredi et ce samedi, à 20h au El Camino à Caen. L'entrée est à 6€.



Le Festival Chants des Voiles commence demain pour durer jusqu'au dimanche 14 juin. Une première édition organisée par le Comité Régional du Patrimoine Normand Maritime. Ca commence ce week-end à Caen quai Lamy, puis au fil ds jours, rendez-vous à Bénouville, Hérouville, Mondeville et Ouistreham.



Dimanche, c'est la 5ème édition nationale des journées dédiées au fait main à Caen. Cette journée réunira une vingtaine de créateurs normands dans des domaines variés : objets de décoration, bijoux, jouets, tableaux et bien d'autres choses encore. C'est ce dimanche, de 10h à 18h dans l'église du Vieux Saint-Sauveur et c'est gratuit.