Kaboul (AFP). Kaboul: des dizaines de concurrents à la finale du concours Mr Afghanistan

Des dizaines d'hommes en maillot de bain, adeptes afghans du culturisme, ont exhibé tour à tour leurs muscles saillants sur le podium d'un stade de l'ère soviétique mercredi à Kaboul, lors de la finale du concours pour l'élection de Mr Afghanistan. Outre le concours pour Mr Afghanistan, deux autres titres étaient en jeu: Mr Afghanistan junior et Master Afghanistan pour les hommes de plus de 50 ans. Il s'agit du 10e concours annuel de culturisme en Afghanistan. Au total, près de 500 concurrents venus de 28 des 34 provinces du pays ont participé à ce concours, dans cette discipline qui devient de plus en plus populaire en Afghanistan. Mahmood Matin de la province de Farah (ouest) a remporté le titre de Mr Afghanistan. Rahmatullah d'Herat est devenu Master Afghanistan et Abdul Saboor est devenu Mr. Afghanistan junior. Les jeunes urbains afghans, avec leurs cheveux hérissés et leurs T-shirts moulants, n'ont que peu de souvenir du régime austère des talibans qui a pris fin en 2001 après l'intervention internationale menée par les Américains. Ils ont grandi avec les films d'Hollywood ou de Bollywood. Fans des idoles bodybuildées Sylvester Stallone et Salman Khan, ils ont passé des heures dans les salles de musculation qui ont prospéré dans le pays ces dernières années. Pendant le régime taliban, la plupart des sports étaient interdits, ainsi que la musique. Le culturisme était toléré à conditions que les hommes portent la tenue traditionnelle pendant l'entraînement.

