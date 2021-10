Accra (AFP). Ghana: plus de 70 morts dans l'incendie d'une station-service

Plus de 70 personnes sont mortes dans l'incendie d'une station-service à Accra alors qu'elles cherchaient à s'abriter de fortes pluies à l'origine d'inondations, ont indiqué la police et la Croix-Rouge jeudi. "Les pompiers ont retrouvé environ 73 corps", a indiqué un officier supérieur de la police, et le coordinateur de la gestion des catastrophes à la Croix-Rouge Francis Obeng a évoqué "plus de 70" corps.

