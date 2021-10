Islamabad (AFP). Les veilleurs, la BD qui veut écarter les jeunes Pakistanais du jihadisme

Lorsque les talibans ont massacré plus de 150 personnes, dont plus de 130 enfants et adolescents en décembre à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, les créateurs de bande dessinée Mustafa Hasnain et Gauhar Aftab ont décidé qu'il était grand temps d'agir. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur un projet de sensibilisation à la corruption qui gangrène la fragile économie de ce géant musulman d'Asie du sud, où vivent 200 millions d'âmes. Mais le carnage de Peshawar, l'attaque terroriste la plus sanglante de l'histoire d'un pays qui en a pourtant connu des centaines depuis dix ans, fut pour eux un électrochoc. Que faire pour protéger la société de cette extrémisme aveugle, au-delà des veillées aux chandelles de solidarité avec les victimes, qui rassemblent les gens dans l'émotion mais ne changent pas les choses? Ils se sont mis au travail. Mustafa, un graphiste informatique formé en Grande-Bretagne, a créé en 2013 sa propre société, Creative Frontiers. Elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes (artistes, informaticiens, auteurs) dans des bureaux moderne de la "Silicon Valley" pakistanaise à Lahore, la capitale culturelle du pays, dans l'est du Pakistan. L'attaque de Peshawar "a été pour nous un moment très fort, un tournant", explique Mustafa. J'ai été voir Gauhar et je lui ai dit: +Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose contre cela+". Le résultat s'appelle "Paasban" -- "Les gardiens" ou "Les veilleurs" - une bande dessinée en trois volets racontant l'histoire d'un groupe d'amis proches à l'université qui commencent à s'inquiéter lorsqu'un des leurs s'éloigne pour rejoindre un groupe religieux engagé dans des ?uvres sociales, mais que certains soupçonnent d'avoir des desseins islamistes plus sombres. Les créateurs ont commencé ce lundi à distribuer gratuitement ou donner aux librairies 15.000 de ces BD dans la province du Pendjab, la plus importante du pays, à commencer par sa capitale Lahore. Elles seront également disponibles via une application pour smartphones Android ou Apple spécialement créée pour l'occasion. - Vécu personnel - Pour Gauhar, le scénariste, le basculement d'un jeune désillusionné dans la lutte armée contre les soi-disant ennemis de l'islam n'est pas quelque chose qu'il a juste lu dans les médias: il a lui-même été tenté de s'y engouffrer dans sa jeunesse. Elève au lycée Aitchison de Lahore, l'équivalent pakistanais du prestigieux Eton britannique, Gauhar Aftab s'est retrouvé à 13 ans sous l'influence d'un professeur charismatique qui lui a demandé de quitter l'école pour aller faire le jihad ("guerre sainte") contre l'armée indienne dans la région himalayenne du Cachemire, que le Pakistan et l'Inde se disputent sans relâche depuis leurs indépendances en 1947. Il en sera détourné de justesse par une intervention familiale de dernière minute. De cette expérience, il a gardé une connaissance précise des méthodes appliquées par les radicaux pour faire basculer de jeunes recrues dans leur version du jihad. "Ils vous amènent à délaisser votre foi traditionnelle, à adopter une version minimaliste de la religion, à diaboliser des éléments dont vous êtes amenés à penser qu'ils menacent l'islam, et enfin à glorifier le concept du sacrifice en martyr", explique-t-il. En lisant cette intrigue centrée sur un personnage confronté à ces tentations, les jeunes qui vivent des expériences comparables ou voient leurs amis le faire seront mieux armés pour identifier ces dangers et s'en écarter, espèrent les auteurs. Écrite en anglais, la BD a été traduite en ourdou, la langue nationale du Pakistan, par Amjad Islam Amjad, un écrivain et scénariste pakistanais auteur de séries télévisées populaires, pour s'assurer un succès aussi large que possible dans un pays où seule la petite élite parle couramment l'anglais. - Smartphone contre jihad - Loin de la tradition américaine des super-héros dotés de super-pouvoirs, les créateurs de "Paasban" ont choisi des héros ordinaires, des "veilleurs" auxquels le public pakistanais pourra plus facilement s'identifier. La graphisme de la BD s'inspire au départ du style de deux peintres du XXe siècle, le Tchèque Alphonse Mucha, une figure de l'Art nouveau, et le Pakistanais Abdur Rahman Chughtai, explique son coauteur Yahya Ehsan. Mais son déroulé la rapproche également de ses contemporaines européennes et de mangas japonais, note-t-il. Pour la diffuser au maximum, les auteurs comptent également sur les smartphones, via une application mobile révolutionnaire, selon eux la meilleure de monde pour lire des BD sur smartphones, dont ils espèrent qu'elle génèrera des revenus plus importants que les dons de particuliers reçus jusqu'ici. Cette application permet de lire la BD y compris sur les smartphones à bas prix (70 dollars environ) qui inondent le marché pakistanais depuis l'avènement de la 3G l'an dernier. Le marché est énorme: près de 20% des quelque 80 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles au Pakistan auraient un smartphone, selon certains professionnels.

