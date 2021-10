Paris (AFP). Chômage en France: baisse surprise début 2015, après un pic fin 2014

Un répit sur le front du chômage en France: son taux a baissé à 10,0% de la population active métropolitaine au premier trimestre (-0,1 point), après avoir atteint fin 2014 son plus haut niveau depuis 1997, a annoncé jeudi l'Insee. Sur le premier trimestre, l'autre indicateur du chômage, le nombre d'inscrits à Pôle emploi, a augmenté de 0,3%. Au sens de l'Insee, le chômage baisse également de 0,1 point en incluant l'Outre-mer (10,3%) au premier trimestre, durant lequel la France a aussi connu un rebond de croissance. Sur un an, le taux, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), augmente de 0,2 point en métropole et de 0,1 point en France entière. Un moindre mal, selon l'économiste Bruno Ducoudré (OFCE): "Au vu de la très faible croissance en 2014 (0,2%), on aurait pu avoir une hausse encore plus forte" sur un an. Toutes ces évolutions sont toutefois à analyser avec prudence, car elles se situent dans la marge d'erreur de +/-0,3 point. D'ailleurs, l'Insee a révisé à la hausse son taux de chômage au quatrième trimestre 2014, à 10,1%, un niveau plus connu depuis fin 1997. Cette année-là, la statistique avait atteint son pic historique, à 10,4% en métropole. La baisse globale observée début 2015 est une surprise, car l'Institut s'attendait dans ses dernières prévisions publiées début avril à des taux de 10,1% en métropole et de 10,5% avec les départements ultramarins. La baisse ne concerne toutefois que les seniors, dont le taux recule de 0,4 point à 6,4%. Les jeunes, eux, voient leur situation se dégrader de 0,2 point: près d'un quart des actifs de moins de 25 ans (24,1%) sont au chômage. La hausse est encore plus forte sur un an (+1,2 point). Indicateur encourageant: le sous-emploi se stabilise. Cette situation concerne 6,5% des actifs, essentiellement des travailleurs à temps partiel qui souhaiteraient travailler davantage. - "Découragement" - Cependant, la baisse globale du chômage est à relativiser, car elle coïncide avec des baisses du taux d'emploi et du taux d'activité. Cela signifie qu'une partie des chômeurs n'a pas trouvé d'emploi mais est sortie de la population active. "Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus considérés comme chômeurs parce qu'ils ne cherchent plus activement un emploi, sans doute par découragement", analyse Bruno Ducoudré. Ils "vont gonfler le +halo du chômage+", qui réunit 1,5 million de personnes qui souhaitent travailler mais ne sont pas disponibles immédiatement ou ne cherchent pas activement un emploi. Le "halo" est en "nette hausse": +71.000 sur le trimestre et +104.000 sur un an. Ces personnes ne font pas partie des 2,858 millions de chômeurs recensés par l'Insee en métropole. Ce total est en baisse de 38.000 (-1,3%) sur le trimestre mais en hausse de 55.000 (+2,0%) sur un an. Les chiffres de l'Insee sont divergents de ceux de Pôle emploi qui recensait fin mars sur ses listes 3,51 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité. L'opérateur avait constaté une hausse de 9.100 personnes sur le trimestre (+0,3%) et de 163.400 sur un an (+4,9%). Depuis, le chiffre de Pôle emploi a de nouveau augmenté de 26.200 inscrits en avril, pour atteindre le record de 3,53 millions.

