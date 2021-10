Matmatah sort un single inédit : Triceratops

Originaires de Brest, les 4 membres de Matmatah ont marqué le paysage musical français en 13 ans d'existence sur scène et dans les bacs. Une signature unique loin des étiquettes faciles. Ils ont commencé dans le rayon musique celtique et terminé dans celui du rock. Les disquaires en perdaient leur latin...

Indépendance artistique et liberté

3 disques d'or, 1.300.000 albums vendus. en 2007 les membres de Matmatah se séparent... pour ne pas tomber dans la routine. chapeau bas. Pour marquer les 20 ans de la création de Matmatah en 2015, un double best of sortira le 25 septembre. Le second CD sera composé d'inédits dénichés dans les archives.

Certains morceaux étaient inachevés, comme Triceratops. Matmatah l'a terminé... C'est du Matmatah et c'est bon !