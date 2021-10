Sortir dans le Calvados : jeudi 4 juin

A partir de demain et tout ce week-end, une brocante d'été et d'antiquités est organisée à Caen. Ce salon présente 150 exposants professionnels dont 20 antiquaires. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h au Parc Expo de Caen. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Le Festival Chants des Voiles commence ce samedi pour durer jusqu'au dimanche 14 juin. Une première édition organisée par le Comité Régional du Patrimoine Normand Maritime. Ca commence ce week-end à Caen quai Lamy, puis au fil des jours, rendez-vous à Bénouville, Hérouville, Mondeville et Ouistreham.



Samedi, une parade de véhicules militaires est proposée à Isigny-sur-Mer dans le cadre du D-Day Festival Normandy. Les passionnés de véhicules vous feront découvrir les plus belles pièces de leur collection. C'est ce samedi à partir de 17h30 dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer et c'est gratuit.