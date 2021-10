Igit sur la scène du Tendance Live à Granville

Découvert dans The Voice, Igit, c'est une voix, un timbre rauque qui a lui seul raconte une histoire. Ses affinités avec le blues et la folk aident à comprendre les couleurs qui se mélangent dans ses chansons. Sur son nouvel EP, "Les Voiles", prélude d'un nouvel album à paraître début 2016, Igit pousse encore plus loin son songwriting et l'insert naturellement dans de nouvelles sonorités où folk, blues et électronique offrent un écrin inédit à sa voix si particulière.



Sa venue en Normandie est prévue pour le samedi 20 juin à partir de 19h, Place de la Fontaine Bedeau à Granville, pour le Tendance Live.