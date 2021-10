Rouen : journée nationale de sensibilisation autour des passages à niveau

La direction régionale de SNCF a organisé deux rendez-vous de sensibilisation de sécurité aux passages à niveau. Le matin près du CHU de rouen et l'après-midi en face des Docks 76. Distribution de flyers et petit discours de sensibilisation sont donnés aux piétons et usagers de la route qui se trouvent au croisement du fer et de la route. "99% des accidents qui surviennent lors d'un passage à niveaux sont dus au manquement du code de la route", explique la SNCF qui se mobilise depuis huit ans.



Objectif 0 mort par an



Si le nombre de collisions et de morts ont été divisées par deux en 10 ans, 100 accidents ont été repertoriés pour la seule année 2014 dont 25 mortels. Une sensibilisation qui reste nécessaire : "Ce matin, malgré notre présence, des piétons ont voulu franchir le passage alors que les feux clignotaient."