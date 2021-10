Depuis 6h45 ce mercredi 3 juin, la maison d'arrêt de Caen est bloquée par deux syndicats, l'Ufap-Unsa Justice et Force ouvrière. Ils pointent un manque de moyens humains : 13 personnels seraient manquants, selon leurs calculs. Ils dénoncent "une politique honteuse et dangereuse", et préviennent qu'ils "se réservent le droit de durcir le conflit".