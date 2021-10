Téhéran (AFP). Iran: 24 touristes irakiens morts dans un accident de la route

Vingt-quatre touristes irakiens ont péri et 16 autres ont été blessés mardi dans un accident de la route dans le nord de l'Iran, a rapporté la télévision d'Etat iranienne. Leur bus, qui apparemment roulait de Téhéran vers la mer Caspienne en traversant le massif montagneux de l'Alborz, aurait fait une sortie de route et serait tombé dans une vallée, selon la même source. Les victimes de l'accident sont les passagers du bus, qui transportait 25 femmes, 5 hommes et 10 enfants, tous Irakiens, a déclaré à la télévision Farhad Masdari, responsable des services des urgences de la province de Mazandaran, où l'accident a eu lieu. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de la ville de Chalus, a-t-on ajouté. L'accident est survenu alors que la circulation était très dense mardi soir sur les routes iraniennes en raison d'un long congé de trois jours. Malgré un réseau routier en bon état, l'Iran a un très mauvais bilan en matière d'accidents de la route avec près de 18.000 morts en 2014, selon des chiffres officiels. Les accidents sont dus en majorité au mépris pour les règles de base de la conduite, que la police tente de combattre par des images chocs à la télévision ou des campagnes de prévention.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire